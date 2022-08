Napoli, Tuttosport: “Il sindaco Manfredi apre la città a Ronaldo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Napoli, Tuttosport- Come riporta ad oggi Tuttosport con le parole del sindaco di Napoli, Manfredi che hanno scaladato la piazza. “Cristiano Ronaldo a Napoli? Mi piacerebbe è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo una città internazionale, CR7 a Napoli ci starebbe bene”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli – ha detto Manfredi – ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice”. Manfredi ha poi confermato la volontà dell’amministrazione di conferire la cittadinanza ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022)- Come riporta ad oggicon le parole deldiche hanno scaladato la piazza. “Cristiano? Mi piacerebbe è un grande fenomeno calcistico e mediatico. Siamo unainternazionale, CR7 aci starebbe bene”. Lo ha detto ildiGaetanoa Radio Kiss Kiss. “Il– ha detto– ha una bella squadra, il presidente De Laurentiis ha fatto un ottimo mercato e ci auguriamo che possa concorrere al vertice”.ha poi confermato la volontà dell’amministrazione di conferire la cittadinanza ...

