Motomondiale | GP San Marino 2022 | calendario | programma | orari Guida tv Sky e TV8

(Di lunedì 29 agosto 2022) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con il Gran Premio di Sane della Riviera di Rimini, 14ma prova del. Le due ruote tornano nel ‘Bel Paese’ nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli, tracciato che negli ultimi due anni ha accolto ben quattro eventi sulla falsariga di quanto accaduto a Spielberg (Austria). Ci sarà da divertirsi in Romagna con Francesco Bagnaia (Ducati) che ha tutte le carte in regola per continuare a vincere dopo tre bellissimi acuti consecutivi. Il piemontese è determinato a ben figurare davanti al proprio pubblico con il chiaro intento di riaprire la battaglia per il titolo. Sono 156 i punti del nostro connazionale contro i 168 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed i 200 del transalpino Fabio Quartararo (Yamaha), sempre leader della serie dopo il prezioso secondo posto ...