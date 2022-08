Minacce a scopo estorsivo dopo tarocchi | disabile denuncia cartomante

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Paga o stasera deciderò io per il tuo destino”, “Paga o faccio il sacrificio”: sono alcuni dei messaggi ricevuti via chat da una donna tetraplegica, Erika (nome di fantasia), che abita in un comune a Nord di Napoli e che si era fatta fare ion-line. La signora, stamattina, assistita da “La Battaglia di Andrea”, un’associazione di Afragola che si batte per le persone diversamente abili alla quale la presunta vittima si è rivolta nel cuore della notte, hato l’accaduto, compresi i tentativi di estorsione, ai carabinieri che hanno provveduto a tranquillizzarla. L’interlocuzione tra Erika e ladel web si è trasformata in incubo subito: alledi morte, da infliggere attraverso riti malefici, che hanno suscitato ...

Muraa____ : @blackmvld Ma io il dolore lo sento e queste sono minacce gravi, la mia era a scopo scientifico - settecoppeotto : @silviaaaaa28 Di solito con le minacce si raggiunge lo scopo ?? -

Agenzia ANSA

Si aggiungono allee ai tentativi di estorsione da parte di una banda organizzata ai danni ... Ha creato l'associazione Golden Score , che ha lodi consigliare e aiutare gli atleti a ...... così come è importante proteggersi dalledel web, siano esse presenti in qualsiasi modo. A ...sono prodotti da terzi e installano al loro interno dei virus che hanno naturalmente lodi ... Minacce a scopo estorsivo dopo tarocchi, disabile denuncia "Paga o stasera deciderò io per il tuo destino", "Paga o faccio il sacrificio": sono alcuni dei messaggi ricevuti via chat da una donna tetraplegica, Erika (nome di fantasia), che abita in un comune a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...