Milan, Maldini scatenato: pesca in Bundesliga, talento a centrocampo (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Milan non si ferma. Un altro colpo in vista per la squadra rossonera, Paolo Maldini scatenato negli ultimi giorni di calciomercato. Dopo aver pareggiato contro l’Atalanta di Gasperini, il Milan ha battuto sabato sera in maniera convincente e netta il Bologna di Sinisa Mihajlovic per 2-0. Il risultato del match di San Siro, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilnon si ferma. Un altro colpo in vista per la squadra rossonera, Paolonegli ultimi giorni di calciomercato. Dopo aver pareggiato contro l’Atalanta di Gasperini, ilha battuto sabato sera in maniera convincente e netta il Bologna di Sinisa Mihajlovic per 2-0. Il risultato del match di San Siro, infatti, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : Chi è #Thiaw, il nuovo centrale del @acmilan. Scelto da #Maldini e #Massara, sarà un investimento per il presente e… - AntoVitiello : #Maldini: “Sulla carta girone che ci soddisfa, meno difficile rispetto a quello dell’anno scorso. #Milan e Chelsea… - YBah96 : RT @FraNasato: Gazidis a Repubblica Affari e Finanza: “Maldini l'ho assunto io non una, ma due o tre volte, compreso l'ultimo rinnovo sul q… - DomenicoAC1899 : RT @FraNasato: Gazidis a Repubblica Affari e Finanza: “Maldini l'ho assunto io non una, ma due o tre volte, compreso l'ultimo rinnovo sul q… - clarence_von : RT @FraNasato: Gazidis a Repubblica Affari e Finanza: “Maldini l'ho assunto io non una, ma due o tre volte, compreso l'ultimo rinnovo sul q… -