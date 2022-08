Lotito candidato in Molise: «Pronto ad aiutare il Campobasso» (Di lunedì 29 agosto 2022) «Sarebbe troppo facile per me alimentare suggestioni. Posso dire comunque di essere a totale disposizione della collettività molisana, anche con un coinvolgimento diretto, per trovare le soluzioni migliori e riportare la squadra nel calcio che conta». Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel giorno del suo debutto nella campagna elettorale molisana per le elezioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 29 agosto 2022) «Sarebbe troppo facile per me alimentare suggestioni. Posso dire comunque di essere a totale disposizione della collettività molisana, anche con un coinvolgimento diretto, per trovare le soluzioni migliori e riportare la squadra nel calcio che conta». Così il presidente della Lazio, Claudio, nel giorno del suo debutto nella campagna elettorale molisana per le elezioni L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

7urz : RT @wirko94: Lotito (candidato FI): “Non conosco il Molise, ma l'Abruzzo sì perché mio nonno era di Amatrice'. Che è nel Lazio. Siamo in pi… - jimmy_goat_ : RT @CalcioFinanza: #Lotito candidato in Molise: «Pronto ad aiutare il Campobasso» - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Lotito candidato in Molise: «Pronto ad aiutare il Campobasso»: «Sarebbe troppo facile per me a… - rep_roma : 'Non conosco il Molise, anche se conosco l'Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice'. La super gaffe del candidato… - AnielloMarsani1 : @danilopau_ Si però guarda che in questa occasione Lotito non parla da presidente della Lazio ma da candidato -