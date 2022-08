Lotito, candidato in Molise: “Conosco l’Abruzzo, poiché mio nonno era di Amatrice” (che è nel Lazio) (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Come mai Forza Italia ha pensato bene di candidare Claudio Lotito in Molise? Evidentemente, perché il presidente della Lazio conosce bene quella regione, avranno pensato i più fiduciosi. Oggi, anche loro, potrebbero facilmente ricredersi. Prova ne siano le dichiarazioni di Lotito: “Conosco l’Abruzzo perché mio nonno era di Amatrice”, ha dichiarato, riuscendo pure a ricollocare Amatrice – che come noto è un comune del Lazio, per l’esattezza in provincia di Rieti – in Abruzzo. Così, da candidato di Fi al collegio uninominale del Senato, in Molise, l’imprenditore romano ha provato a motivare la scelta di presentarsi in una regione a lui non propriamente familiare durante ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Come mai Forza Italia ha pensato bene di candidare Claudioin? Evidentemente, perché il presidente dellaconosce bene quella regione, avranno pensato i più fiduciosi. Oggi, anche loro, potrebbero facilmente ricredersi. Prova ne siano le dichiarazioni di: “perché mioera di”, ha dichiarato, riuscendo pure a ricollocare– che come noto è un comune del, per l’esattezza in provincia di Rieti – in Abruzzo. Così, dadi Fi al collegio uninominale del Senato, in, l’imprenditore romano ha provato a motivare la scelta di presentarsi in una regione a lui non propriamente familiare durante ...

