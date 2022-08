LIVE Italia-Turchia 25-18 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: primo set in scioltezza per gli azzurri! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Ace di Subasi, la Turchia ha riaperto il set. 9-7 Lagumzdija gioca contro le mani del muro di Michieletto. 9-6 Pallonetto millimetrico di Subasi. 9-5 Russo approfitta di un errore in ricezione dei turchi. Time-out per gli anatolici. 8-5 Difesa miracolosa dell’Italia, che poi ottiene il punto grazie ad un errore di Bulbul. 7-5 Parallela complicatissima di Michieletto. 6-5 Non passa la battuta di Lavia. 6-4 La pipe va a segno anche con Michieletto. 5-4 Mani-out di Lagumzdija da seconda linea. 5-3 Lungo il servizio di Gungor. 4-3 Russo pesta la linea dei nove metri. 4-2 Bordata in parallela di Lavia. 3-2 Diagonale profonda di Lagumzdija. 3-1 Ennesima pipe di Lavia. 2-1 primo tempo di Bulbul. 2-0 CABINA TELEFONICA! Romanò dice no a Gungor! 1-0 Si riparte con un ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9-8 Ace di Subasi, laha riaperto il set. 9-7 Lagumzdija gioca contro le mani del muro di Michieletto. 9-6 Pallonetto millimetrico di Subasi. 9-5 Russo approfitta di un errore in ricezione dei turchi. Time-out per gli anatolici. 8-5 Difesa miracolosa dell’, che poi ottiene il punto grazie ad un errore di Bulbul. 7-5 Parallela complicatissima di Michieletto. 6-5 Non passa la battuta di Lavia. 6-4 La pipe va a segno anche con Michieletto. 5-4 Mani-out di Lagumzdija da seconda linea. 5-3 Lungo il servizio di Gungor. 4-3 Russo pesta la linea dei nove metri. 4-2 Bordata in parallela di Lavia. 3-2 Diagonale profonda di Lagumzdija. 3-1 Ennesima pipe di Lavia. 2-1tempo di Bulbul. 2-0 CABINA TELEFONICA! Romanò dice no a Gungor! 1-0 Si riparte con un ...

