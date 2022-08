L’arbitro Serra torna in Serie A dopo Milan-Spezia: dirigerà Empoli-Verona (Di lunedì 29 agosto 2022) Un fischio frettoloso, le scuse, il lungo stop. Marco Serra, L’arbitro di Milan-Spezia che non concesse il vantaggio sul gol di Messias, torna a dirigere una partita di Serie A, sette mesi dopo l’errore di San Siro. In questi mesi il fischietto di Torino ha arbitrato in Serie B ma anche in Coppa Italia. Poche settimane fa infatti ha diretto il match dei trentaduesimi tra Monza e Frosinone. Ora il ritorno nella massima Serie A e la fiducia dell’Aia. Con lui al Var ci sarà La Penna mentre Pairetto (anche lui riabilitato di recente dopo l’errore sul fuorigioco di Spezia-Lazio) sarà il quarto uomo. Avar Paganessi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Un fischio frettoloso, le scuse, il lungo stop. Marcodiche non concesse il vantaggio sul gol di Messias,a dirigere una partita diA, sette mesil’errore di San Siro. In questi mesi il fischietto di Torino ha arbitrato inB ma anche in Coppa Italia. Poche settimane fa infatti ha diretto il match dei trentaduesimi tra Monza e Frosinone. Ora il ritorno nella massimaA e la fiducia dell’Aia. Con lui al Var ci sarà La Penna mentre Pairetto (anche lui riabilitato di recentel’errore sul fuorigioco di-Lazio) sarà il quarto uomo. Avar Paganessi. SportFace.

