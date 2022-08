La crisi bancaria cinese è uno tsunami. Pettis (Carnegie) spiega perché (Di lunedì 29 agosto 2022) Fosse stata una piccola scossa tellurica locale, circoscritta, a Pechino si sarebbe persa solo qualche ora di sonno. E invece no, la crisi delle piccole banche di territorio, gli istituti inguaiati dai prestiti concessi al mercato immobiliare ormai pressoché insolvente, è molto più di uno psicodramma da villaggio. Banalmente, un virus che può propagarsi velocemente all’intera finanza cinese, arrivando fino al cuore del Dragone, assumendo le sembianze di quella Lehman Brothers che ancora oggi è sinonimo di contagio. Michael Pettis, economista in forza a Carnegie, ha dedicato al corto circuito bancario un’attenta analisi. Con una tesi di fondo chiara: la crisi di liquidità degli istituti minori non è un problema di qualche lontana regione, ma un qualcosa che può far male al governo e dunque al partito. ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) Fosse stata una piccola scossa tellurica locale, circoscritta, a Pechino si sarebbe persa solo qualche ora di sonno. E invece no, ladelle piccole banche di territorio, gli istituti inguaiati dai prestiti concessi al mercato immobiliare ormai pressoché insolvente, è molto più di uno psicodramma da villaggio. Banalmente, un virus che può propagarsi velocemente all’intera finanza, arrivando fino al cuore del Dragone, assumendo le sembianze di quella Lehman Brothers che ancora oggi è sinonimo di contagio. Michael, economista in forza a, ha dedicato al corto circuito bancario un’attenta analisi. Con una tesi di fondo chiara: ladi liquidità degli istituti minori non è un problema di qualche lontana regione, ma un qualcosa che può far male al governo e dunque al partito. ...

