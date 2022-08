(Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Undevoto aper Matteo. Al leaderLega è stata consegnata un pezzo benedettodello scorso 15 agosto, la processione dei devotidello Stretto, con il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta portato in processione e tirato dalle corde. “è nel cuore di Matteoe noi abbiamo voluto regalargli il più grande simbolonostra: la, per suggellare un legame che va oltre le ...

vivereitalia : La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina - zazoomblog : La corda della Vara nelle mani di Salvini ecco il regalo della città di Messina - #corda #della #nelle #Salvini… - palermo24h : La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina - News24_it : La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina - telodogratis : La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina -

Adnkronos

Roma, 29 ago. " Un regalo devoto a Messina per Matteo Salvini. Al leaderLega è stata consegnata un pezzo benedettoVara dello scorso 15 agosto, la processione dei devoticittà dello Stretto, con il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta portato in processione e tirato dalle corde.E - Club Italia 2102, Maria Violante, pres. Club Sassari, e Maria Stella Morabito, pres. Club Palmi, luoghi dove si celebrano gli eventi devozionali dei Gigli di Nola,Varia di Palmi, dei ... La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina NewTuscia – VITERBO – Nasce dalla città dei Papi, in collaborazione con la Rete della Grandi Macchine a spalla e ...(Adnkronos) - Un regalo devoto a Messina per Matteo Salvini. Al leader della Lega è stata consegnata un pezzo benedetto della corda della Vara dello scorso 15 agosto, la processione dei devoti della c ...