Inter-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di lunedì 29 agosto 2022) Una brutta sconfitta, che l'Inter vuole prontamente riscattare. I nerazzurri, reduci dal ko per 3-1 sul campo della Lazio, vogliono tornare alla vittoria nella gara contro la Cremonese, in programma martedì 30 agosto alle 20.45 e valevole... Leggi su europa.today (Di lunedì 29 agosto 2022) Una brutta sconfitta, che l'vuole prontamente riscattare. I nerazzurri, reduci dal ko per 3-1 sul campo della Lazio, vogliono tornare alla vittoria nella gara contro la, in programma martedì 30 agosto alle 20.45 e valevole...

SkySport : ULTIM'ORA INTER Risentimento muscolare alla coscia sinistra per Lukaku Salta sicuramente la Cremonese, derby a risc… - Andre00T : buongiorno followerz????, ebbene si sto comprando il biglietto per Inter Cremonese?? - PandArancio : Questo demone arriva alla Cremonese casualmente in tempo per affrontare l'Inter... - fcin1908it : Inter-Cremonese, arbitra Fourneau a San Siro. Al Var scelto Irrati - MentalitNeroaz1 : Ecco la designazione arbitrale di Inter-Cremonese: ARBITRO: Fourneau ASSISTENTI: Del Giovane, Yoshikawa IV UOMO: M… -