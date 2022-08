Hockey Prato, il presidente FIH Sergio Mignardi: “Sistema in crescita, grandi novità per il prossimo anno” (Di lunedì 29 agosto 2022) Siamo ormai prossimi (31 agosto) alla chiusura della stagione 2021-2022 di Hockey sul Prato, un’annata conclusa con i tornei di qualificazione gli Europei in programma nel 2023 e che, in generale, ha visto gli azzurri conquistare risultati che danno fiducia per il futuro. Questo discorso è da intendere sia in ambito maschile che femminile, se si pensa anche solo l’accesso alla Pool A di Mönchengladbach con la Nazionale Femminile e l’accesso alla Pool B con la Nazionale Maschile. Il giudizio del presidente della FIH Sergio Mignardi non può che essere positivo. Ecco le dichiarazioni di Mignardi riportate dal comunicato stampa della Federazione Italiana Hockey: “Questi risultati ci danno fiduciaù. Le nostre squadre Nazionali sono andate ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Siamo ormai prossimi (31 agosto) alla chiusura della stagione 2021-2022 disul, un’annata conclusa con i tornei di qualificazione gli Europei in programma nel 2023 e che, in generale, ha visto gli azzurri conquistare risultati che dfiducia per il futuro. Questo discorso è da intendere sia in ambito maschile che femminile, se si pensa anche solo l’accesso alla Pool A di Mönchengladbach con la Nazionale Femminile e l’accesso alla Pool B con la Nazionale Maschile. Il giudizio deldella FIHnon può che essere positivo. Ecco le dichiarazioni diriportate dal comunicato stampa della Federazione Italiana: “Questi risultati ci dfiduciaù. Le nostre squadre Nazionali sono andate ...

4n1mo51t1som1n4 : The rooster is in da house. È un fuoriclasse? No, affatto. Ma in ogni sport di squadra, fosse pure ciclismo, cricke… - Saintro_piez : @jeremymene7 Joao Cancelo, noto giocatore portoghese di hockey su prato - zazoomblog : Hockey prato nell’ultima partita a Vienna l’Italia batte 4-3 l’Ucraina. Non c’è il pass per la Pool A europea -… - zazoomblog : Hockey prato: inizia bene il cammino dell’Italia a Vienna Croazia battuta 5-3 - #Hockey #prato: #inizia #cammino - sportface2016 : Hockey prato, i #convocati azzurri per le qualificazioni alla Pool A degli #Europei -