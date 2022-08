Gazzetta – Ronaldo-Napoli apertura sui diritti d’immagine | Osimhen non c’è solo il Manchester United

(Di lunedì 29 agosto 2022) Cristianoalè ancora possibile, Jorge Mendes sta sbloccando l’affare conche può andare al. Le possibilità di vedere il portoghese in azzurro sono ancora intatte, anche perché c’è la volontà del giocatore di giocare la Champions League in maglia azzurra, così come c’è l’dela prenderlo a determinate condizioni. Intanto ilsembra intenzionato a prendere anche, nonostante sia sostanzialmente chiuso l’affare Antony con l’Ajax.gratis al: i dettaglidello Sport ribadisce che la società partenopea sarebbe disponibile a prendere il giocatore ma deve arrivare ...

cifra73 : Maldini re del mercato?? - VELOSPORT1960 : - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ronaldo-Napoli, c'è l'ok del portoghese: pronte altre offerte per Osimhen - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Ronaldo-Napoli, c'è l'ok del portoghese: pronte altre offerte per Osimhen -

Giorni decisivi per un eventuale approdo a Napoli di Cristiano. Jorge Mendes sta cercando di chiudere l'operazione tenendo aperte le strade di Manchester e ... Come scrive oggi ladello ......ore decisive per lo scambio con Osimhen Jorge Mendes sta continuando a lavorare per portareal Napoli, saranno ore decisive per lo scambio con Osimhen. Secondo quanto riportato dalla...Il possibile trasferimento di Cristiano Ronaldo al Napoli è bloccato da un nuovo intoppo che saprebbe di beffa per il portoghese.Le curiosità sulla calciatrice del Sassuolo Eleonora Goldoni, laureata negli USA in Clinical Nutrition: ecco come si allena e i suoi progetti extra calcistici.