Funerali Balocco, migliaia per addio a imprenditore (Di lunedì 29 agosto 2022) migliaia di persone hanno dato l'addio oggi pomeriggio a Fossano (Cuneo) ad Alberto Balocco, il presidente e amministratore delegato dell'omonimo gruppo dolciario ucciso venerdi' scorso da un fulmine ...

