FOTO – "Ronaldo non va al Napoli": sparisce il tweet dell'amico, è un indizio?

Nella giornata odierna e precisamente alle ore 12.21, è apparso sul canale ufficiale di twitter di El Chiringuito Tv, un commento di Edu Aguirre, giornalista ed amico di Ronaldo, il quale, in diretta, proprio ai microfoni della tv spagnola, aveva annunciato che Cristiano Ronaldo non vestirà la maglia del Napoli.

Notizia che ovviamente ha fatto tanto clamore dato il forte rapporto che vi è tra il portoghese e il giornalista. Tuttavia, scorrendo la pagina di El Chiringuito Tv proprio su twitter, si può vedere come in giornata il post sia stato cancellato.

Un piccolo segnale che fa ancora sognare i supporters azzurri; i tifosi partenopei sperano ancora in un colpo ...

