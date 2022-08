Fondo Sociale Europeo (FSE): oltre un miliardo di euro per occupazione e crescita per la Toscana (Di lunedì 29 agosto 2022) Lotta alla disoccupazione e al disagio, aiuto per chi ha bisogno, sostegno all’innovazione sia in campo economico che Sociale, con l’occhio rivolto alle competenze digitali e a quelle utili per rafforzare la green economy, alla base del piano regionale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 29 agosto 2022) Lotta alla dise al disagio, aiuto per chi ha bisogno, sostegno all’innovazione sia in campo economico che, con l’occhio rivolto alle competenze digitali e a quelle utili per rafforzare la green economy, alla base del piano regionale L'articolo proviene da Firenze Post.

