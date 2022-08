Floating Theatre, film e ospiti e la rassegna sul cinema delle donne (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua la ricca programmazione del Floating Theatre Summer Fest di Roma a Villa Ada, la manifestazione ideata da Alice nella Città, che martedì 30 agosto dà spazio al cinema italiano con la proiezione di “Quattordici giorni” diretto da Ivan Cotroneo che sarà ospite insieme ai suoi protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. Una commedia umana dai toni brillanti per raccontare una storia d’amore in un tempo sospeso come quello che stiamo vivendo. Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso Cotroneo insieme a Monica Rametta. Apre la rassegna “SGUARDI AL FEMMINILE” dedicata alle nuove registe contemporanee in collaborazione con MUBI, che prenderà il via venerdì 2 settembre con “La scelta di Anne – L’événement” di Audrey Diwan, Leone d’Oro alla Mostra del cinema ... Leggi su tuacitymag (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua la ricca programmazione delSummer Fest di Roma a Villa Ada, la manifestazione ideata da Alice nella Città, che martedì 30 agosto dà spazio alitaliano con la proiezione di “Quattordici giorni” diretto da Ivan Cotroneo che sarà ospite insieme ai suoi protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. Una commedia umana dai toni brillanti per raccontare una storia d’amore in un tempo sospeso come quello che stiamo vivendo. Ilè tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso Cotroneo insieme a Monica Rametta. Apre la“SGUARDI AL FEMMINILE” dedicata alle nuove registe contemporanee in collaborazione con MUBI, che prenderà il via venerdì 2 settembre con “La scelta di Anne – L’événement” di Audrey Diwan, Leone d’Oro alla Mostra del...

