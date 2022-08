Equitazione, morta la giovane atleta Martina Berluti (Di lunedì 29 agosto 2022) Cordoglio da tutto il mondo dello sport. In queste ore tutto il movimento tricolore piange la scomparsa della giovane atleta di Equitazione Martina Berluti. E’ caduta da cavallo durante uno dei tanti allenamenti che svolgeva quotidianamente. L’amazzone aveva 17 anni ed era tesserata per l’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres in Sardegna. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 agosto, quando il cavallo su cui si allenava è scivolato, causando una brutta caduta della ragazza che è rimasta gravemente ferita. E’ stata immediatamente soccorsa dall’Elisoccorso e trasportata all’Ospedale Santissima Annunciata di Sassari. Purtroppo l’atleta è deceduta subito dopo il ricovero. Martina, innamorata dell’Equitazione sin da bambina, aveva vinto la medaglia di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Cordoglio da tutto il mondo dello sport. In queste ore tutto il movimento tricolore piange la scomparsa delladi. E’ caduta da cavallo durante uno dei tanti allenamenti che svolgeva quotidianamente. L’amazzone aveva 17 anni ed era tesserata per l’Asd Endurance Team del Golfo di Porto Torres in Sardegna. L’incidente è avvenuto lo scorso 27 agosto, quando il cavallo su cui si allenava è scivolato, causando una brutta caduta della ragazza che è rimasta gravemente ferita. E’ stata immediatamente soccorsa dall’Elisoccorso e trasportata all’Ospedale Santissima Annunciata di Sassari. Purtroppo l’è deceduta subito dopo il ricovero., innamorata dell’sin da bambina, aveva vinto la medaglia di ...

