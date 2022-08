Covid | in Lombardia 1 042 nuovi positivi | 95 a Bergamo

(Di lunedì 29 agosto 2022) Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (21), continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 7.747 tamponi effettuati, sono 1.042 i(13,4%). I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 7.747, totale complessivo: 40.739.491 – icasi: 1.042 – in terapia intensiva: 21 (-) – i ricoverati non in terapia intensiva: 667 (-6) – i decessi, totale complessivo: 42.218 (+14) Icasi per provincia: Milano: 312 di cui 150 a Milano città;: 95; Brescia: 188; Como: 71; Cremona: 30; Lecco: 15; Lodi: 20; Mantova: 39; Monza e Brianza: 125; Pavia: 55; Sondrio: 14; Varese: 47.

Laè la Regione con il maggior incremento di positivi in 24 ore: sono 1.042 . Le ultime ... La Società italiana di medicina ambientale (Sima) sottolinea: "In tema di scuole eè un vero e ...Sono 8.355 i nuovi casi di- 19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 17.647 di ieri, per un ... le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono(... Covid in Lombardia, l'epidemiologo La Vecchia: "In autunno probabile una nuova ondata, vaccinatevi" (Adnkronos) – Sono 1.042 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 29 agosto. Si registrano inoltre altri 14 morti. I nuovi casi a Milano città sono 150. Nelle ultime 24 ore ...Stabili i ricoverati nelle terapie intensive (21), in Lombardia continuano a diminuire i ricoverati nei reparti (-6). A fronte di 7.747 tamponi effettuati, sono 1.042 i nuovi positivi (13,4%). I dati ...