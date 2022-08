"Cosa hanno portato via": Berlusconi, furto da mezzo milione a casa dell'ex moglie (Di lunedì 29 agosto 2022) Antonella Costanzo, ex moglie di Paolo Berlusconi, è stata vittima di un furto mentre era in vacanza. Il colpo è avvenuto circa una settimana fa, ma è stato reso noto soltanto oggi: inizialmente dalla polizia, che però non aveva comunicato l'identità della donna, svelata soltanto in un secondo momento. Approfittando dell'assenza della padrona di casa, i ladri si sono introdotti nell'abitazione di via Mario Pagano a Milano, dopodiché sono riusciti a svuotare una cassaforte e a smurarne un'altra, portandola via. Il bottino per ora è solo provvisorio: si tratta di almeno 500mila euro e di diversi gioielli dal valore non ancora quantificato. Antonella Costanzo, 71 anni, si trovava fuori città per una vacanza al momento del furto. A dare l'allarme ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Antonella Costanzo, exdi Paolo, è stata vittima di unmentre era in vacanza. Il colpo è avvenuto circa una settimana fa, ma è stato reso noto soltanto oggi: inizialmente dalla polizia, che però non aveva comunicato l'identitàa donna, svelata soltanto in un secondo momento. Approfittando'assenzaa padrona di, i ladri si sono introdotti nell'abitazione di via Mario Pagano a Milano, dopodiché sono riusciti a svuotare una cassaforte e a smurarne un'altra, portandola via. Il bottino per ora è solo provvisorio: si tratta di almeno 500mila euro e di diversi gioielli dal valore non ancora quantificato. Antonella Costanzo, 71 anni, si trovava fuori città per una vacanza al momento del. A dare l'allarme ...

