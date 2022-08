Chi è la moglie di Enrique Iglesias, Anna Kournikova (Di lunedì 29 agosto 2022) Nato a Madrid, in Spagna, l’8 maggio del 1975, Enrique Iglesias è alto 187 centimetri. Terzo figlio di Julio Iglesias e della modella Isabel Preysler, Enrique vive il divorzio dei genitori quando aveva appena tre anni. Vive inizialmente con la madre, poi a otto anni si trasferisce dal padre a Miami.Anche grazie alla passione del padre, Enrique Iglesias muove ancora giovanissimo i primi passi nel mondo della musica ma lo farà in incognito, firmando il primo contratto usando uno pseudonimo per paura che potesse essere accusato di essere un raccomandato! La maggior parte dei membri della sua famiglia materna sono coinvoltinello spettacolo; sua zia Neile Adams è un’attrice sposata con l’attore americano Steve McQueen e il loro figlio, suo nipote Chad McQueen è anche un attore. Il re ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Nato a Madrid, in Spagna, l’8 maggio del 1975,è alto 187 centimetri. Terzo figlio di Julioe della modella Isabel Preysler,vive il divorzio dei genitori quando aveva appena tre anni. Vive inizialmente con la madre, poi a otto anni si trasferisce dal padre a Miami.Anche grazie alla passione del padre,muove ancora giovanissimo i primi passi nel mondo della musica ma lo farà in incognito, firmando il primo contratto usando uno pseudonimo per paura che potesse essere accusato di essere un raccomandato! La maggior parte dei membri della sua famiglia materna sono coinvoltinello spettacolo; sua zia Neile Adams è un’attrice sposata con l’attore americano Steve McQueen e il loro figlio, suo nipote Chad McQueen è anche un attore. Il re ...

