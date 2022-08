Calcio, Ruiz a Parigi per visite mediche: pronti 25 mln di euro. Si complica invece la trattativa per Navas (Di lunedì 29 agosto 2022) Proseguono i contatti fra Parigi e Napoli per la doppia operazione che coinvolge Fabian Ruiz e Keylor Navas. Stando ai media francesi, l’arrivo del centrocampista spagnolo alla corte di Galtier è imminente: affare da 25 milioni di euro e contratto fino al 2027 per l’ex Betis, atteso nelle prossime ore per le visite mediche di rito. Si complica invece il viaggio in senso opposto di Navas verso Napoli: non ci sarebbe ancora un’intesa fra il 35enne portiere costaricense e il Psg sulla sua buonuscita considerando che l’ex Real è legato da un biennale da 18 milioni di euro netti ai quali non vorrebbe rinunciare. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Proseguono i contatti frae Napoli per la doppia operazione che coinvolge Fabiane Keylor. Stando ai media francesi, l’arrivo del centrocampista spagnolo alla corte di Galtier è imminente: affare da 25 milioni die contratto fino al 2027 per l’ex Betis, atteso nelle prossime ore per ledi rito. Siil viaggio in senso opposto diverso Napoli: non ci sarebbe ancora un’intesa fra il 35enne portiere costaricense e il Psg sulla sua buonuscita considerando che l’ex Real è legato da un biennale da 18 milioni dinetti ai quali non vorrebbe rinunciare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

