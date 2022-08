Bimbo morto in incidente stradale, denunciati padre e donna (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sull’incidente avvenuto venerdì scorso nei pressi della stazione centrale di Napoli costato la vita a un Bimbo di soli 3 anni e mezzo che viaggiava su uno scooter guidato dal padre. Gli inquirenti ipotizzano il reato di omicidio stradale. La Polizia Municipale ha presentato una denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti del genitore della piccola vittima e nei confronti di una donna che era alla guida di una vettura coinvolta nella collisione. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il piccolo, che era seduto davanti al padre, è rovinato pesantemente al suolo dopo lo scontro tra scooter e auto riportando gravi lesioni al capo. Il bambino, che aveva il casco in testa, sarebbe stato sbalzato a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sull’avvenuto venerdì scorso nei pressi della stazione centrale di Napoli costato la vita a undi soli 3 anni e mezzo che viaggiava su uno scooter guidato dal. Gli inquirenti ipotizzano il reato di omicidio. La Polizia Municipale ha presentato una denuncia all’autorità giudiziaria nei confronti del genitore della piccola vittima e nei confronti di unache era alla guida di una vettura coinvolta nella collisione. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il piccolo, che era seduto davanti al, è rovinato pesantemente al suolo dopo lo scontro tra scooter e auto riportando gravi lesioni al capo. Il bambino, che aveva il casco in testa, sarebbe stato sbalzato a ...

