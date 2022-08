Allerta meteo, nubifragi e trombe d’aria in Italia: dove e quando (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli eventi climatici estremi sono sempre più comuni in Italia. le cause sono molteplici, ma tutte legate al cambiamento climatico: aumento delle temperature, siccità e una quantità sempre maggiore di Co2 nell’aria. Questi eventi portano a clima instabile con fenomeni estremi come trombe d’aria, allagamenti, piogge intense e frane. Proprio in questi giorni, i meteorologi hanno previsto trombe d’aria e nubifragi in Italia: ecco dove. Eventi estremi sempre più comuni in Italia Secondo Legambiente, tra gennaio e luglio di quest’anno ci sono stati ben 132 eventi estremi in tutta la penisola, da Nord a Sud. Il numero più alto negli ultimi 10 anni. Nonostante l’aumento dei fenomeni estremi ci sia già da più di dieci anni, ... Leggi su tvzap (Di lunedì 29 agosto 2022) Gli eventi climatici estremi sono sempre più comuni in. le cause sono molteplici, ma tutte legate al cambiamento climatico: aumento delle temperature, siccità e una quantità sempre maggiore di Co2 nell’aria. Questi eventi portano a clima instabile con fenomeni estremi come, allagamenti, piogge intense e frane. Proprio in questi giorni, irologi hanno previstoin: ecco. Eventi estremi sempre più comuni inSecondo Legambiente, tra gennaio e luglio di quest’anno ci sono stati ben 132 eventi estremi in tutta la penisola, da Nord a Sud. Il numero più alto negli ultimi 10 anni. Nonostante l’aumento dei fenomeni estremi ci sia già da più di dieci anni, ...

