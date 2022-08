Vuelta a España 2022, Edoardo Zambanini: “Risultato incredibile, è un sogno! Ho dato tutto fino alla fine” (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo aver preso parte alla fuga di giornata della nona tappa della Vuelta a España 2022, Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) ha legittimamente sognato in grande per la fase finale di gara con lo strappo di Les Praeres, dove però ha imposto la propria superiorità il sudafricano Louis Meintjes. Zambanini ha in ogni caso concluso la frazione con uno splendido terzo posto, preceduto dal connazionale Samuele Battistella (oltre che dal vincitore di oggi Meintjes) e, con la quinta posizione di Filippo Conca, diventano tre gli italiani in top 5. Insomma, giornata positiva per i corridori azzurri. Ecco le dichiarazioni del corridore classe 2001 rilasciate al termine della prova odierna ai microfoni di Eurosport: “Questo per me è un sogno, è incredibile! Non ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022) Dopo aver preso partefuga di giornata della nona tappa della(Bahrain-Victorious) ha legittimamente sognato in grande per la fase finale di gara con lo strappo di Les Praeres, dove però ha imposto la propria superiorità il sudafricano Louis Meintjes.ha in ogni caso concluso la frazione con uno splendido terzo posto, preceduto dal connazionale Samuele Battistella (oltre che dal vincitore di oggi Meintjes) e, con la quinta posizione di Filippo Conca, diventano tre gli italiani in top 5. Insomma, giornata positiva per i corridori azzurri. Ecco le dichiarazioni del corridore classe 2001 rilasciate al termine della prova odierna ai microfoni di Eurosport: “Questo per me è un sogno, è! Non ...

