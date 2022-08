Usava i petardi per spacciare droga per le vie di Marina di Camerota (Di domenica 28 agosto 2022) di Monica De Santis Per essere localizzato dai suoi clienti sparava dei petardi, così chi lo conosceva sapeva che la droga era arrivata e che era pronta alla vendita. Ma a trovarlo, questa volta però, sono stati i carabinieri di Marina di Camerota che lo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. In manette è finito un 20enne laziale bloccato in località Castello mentre era in attesa di spacciare droga sintetica. Il giovane aveva da poco finito di sparare dei petardi per segnalare il suo arrivo e soprattutto il carico di droga disponibile per i suoi clienti. Una volta visto il segnale il militari che si erano apposti pronti a coglierlo sul fatto si sono fatti avanti, senza dare al giovane nessuna possibilità di fuga o ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 28 agosto 2022) di Monica De Santis Per essere localizzato dai suoi clienti sparava dei, così chi lo conosceva sapeva che laera arrivata e che era pronta alla vendita. Ma a trovarlo, questa volta però, sono stati i carabinieri didiche lo hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio. In manette è finito un 20enne laziale bloccato in località Castello mentre era in attesa disintetica. Il giovane aveva da poco finito di sparare deiper segnalare il suo arrivo e soprattutto il carico didisponibile per i suoi clienti. Una volta visto il segnale il militari che si erano apposti pronti a coglierlo sul fatto si sono fatti avanti, senza dare al giovane nessuna possibilità di fuga o ...

