Stop Dad per i positivi, Costarelli (Anp): la nota del Ministero è chiara, le scuole non possono decidere diversamente (Di domenica 28 agosto 2022) Non potrà più essere disposta la didattica a distanza per gli alunni positivi al Covid: il dubbio dei giorni scorsi è stato chiarito oggi dal Ministero attraverso una Faq. "Il fatto che oggi sia arrivata la nota e il Ministero dell'Istruzione abbia messo nero su bianco che non ci sarà la dad il prossimo anno scolastico, anche se in una faq, per noi è sufficiente: è scritto in modo esplicito, i positivi non devono fare la ddi, le scuole dunque non la faranno", dice all'ANSA Cristina Costarelli a capo dell'Anp del Lazio.

