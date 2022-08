Silvio Berlusconi annuncia che sarà presto su TikTok (Di domenica 28 agosto 2022) «Domani sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione». Lo ha annunciato il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto collegandosi in videochiamata a La Piazza, l’evento organizzato da Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica. «Il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi. Per questo ho deciso dei fare dei social un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani», ha continuato il leader di Forza Italia. Silvio Berlusconi, nel corso del suo intervento, ha sottolineato le proprie qualità personali in quanto costruttore, editore televisivo, dirigente sportivo e leader di governo dicendo che per queste ragioni è il più adatto a «mantenere gli impegni e raggiungere risultati di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) «Domani sarò presente anche sucon contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione». Lo hato il Presidente di Forza Italia,, intervenuto collegandosi in videochiamata a La Piazza, l’evento organizzato da Affaritaliani in corso a Ceglie Messapica. «Il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi. Per questo ho deciso dei fare dei social un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani», ha continuato il leader di Forza Italia., nel corso del suo intervento, ha sottolineato le proprie qualità personali in quanto costruttore, editore televisivo, dirigente sportivo e leader di governo dicendo che per queste ragioni è il più adatto a «mantenere gli impegni e raggiungere risultati di ...

