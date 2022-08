Rita Dalla Chiesa, la conduttrice perde la pazienza: “È vergognoso” | Ecco cos’è successo (Di domenica 28 agosto 2022) La conduttrice Rita Dalla Chiesa molto infuriata perde la pazienza: Ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle giornaliste tra le più apprezzate dal pubblico italiano che ha ottenuto una grande notorietà per la conduzione del famoso programma Forum è proprio lei, Rita Dalla Chiesa. Figlia di un carabiniere Carlo Alberto Dalla Chiesa e della sua prima moglie Dora Fabbio, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1983 con il famoso programma Vediamoci sul Due trasmesso in onda su RAI 2. Di recente la donna ha perso la pazienza per un episodio avvenuto che ha attirato i media. curiosità (foto web)Ha cominciato a collaborare per il mondo ... Leggi su kronic (Di domenica 28 agosto 2022) Lamolto infuriatalacosa è accaduto, i dettagli della vicenda Una delle giornaliste tra le più apprezzate dal pubblico italiano che ha ottenuto una grande notorietà per la conduzione del famoso programma Forum è proprio lei,. Figlia di un carabiniere Carlo Albertoe della sua prima moglie Dora Fabbio, ha esordito nel mondo dello spettacolo nel 1983 con il famoso programma Vediamoci sul Due trasmesso in onda su RAI 2. Di recente la donna ha perso laper un episodio avvenuto che ha attirato i media. curiosità (foto web)Ha cominciato a collaborare per il mondo ...

