Proteste del Napoli: perché è stato annullato il gol di Osimhen contro la Fiorentina (Di domenica 28 agosto 2022) Nel corso del primo tempo di Fiorentina-Napoli è stato annullato un gol per fuorigioco al bomber nigeriano Victor Osimhen. Una posizione di fuorigioco “atipica” in quanto il numero 9 azzurro al momento del passaggio non si trovava oltre l’ultimo difensore bensì oltre il portiere dei viola, Gollini. Quindi perché è fuorigioco? Il gol è stato giustamente annullato perché al momento del passaggio per Victor Osimhen, sulla linea di porta c’era un difensore della Fiorentina. Quindi il vero “ultimo uomo” viola era il difensore e non più il portiere, come siamo abituati a vedere. Dunque il portiere viene considerato un giocatore normale di movimento e quindi corretta la decisone di annuale il gol del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Nel corso del primo tempo diun gol per fuorigioco al bomber nigeriano Victor. Una posizione di fuorigioco “atipica” in quanto il numero 9 azzurro al momento del passaggio non si trovava oltre l’ultimo difensore bensì oltre il portiere dei viola, Gollini. Quindiè fuorigioco? Il gol ègiustamenteal momento del passaggio per Victor, sulla linea di porta c’era un difensore della. Quindi il vero “ultimo uomo” viola era il difensore e non più il portiere, come siamo abituati a vedere. Dunque il portiere viene considerato un giocatore normale di movimento e quindi corretta la decisone di annuale il gol del ...

