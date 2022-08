Premier, Scamacca a secco ma il West Ham vince: 1 - 0 all'Aston Villa (Di domenica 28 agosto 2022) Birmingham (Inghilterra) - Quarto turno di campionato e primo successo per il West Ham che passa per 1 - 0 sul campo dell' Aston Villa . Esordio in Premier League dal primo minuto per Scamacca, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 agosto 2022) Birmingham (Inghilterra) - Quarto turno di campionato e primo successo per ilHam che passa per 1 - 0 sul campo dell'. Esordio inLeague dal primo minuto per, ...

Luxgraph : Scamacca non punge, Fornals si: il West Ham supera l'Aston Villa - lacittanews : Birmingham (Inghilterra) - Arriva il primo successo in campionato per il West Ham che supera di misura, in trasfert… - sportli26181512 : Premier, Scamacca a secco ma il West Ham vince: 1-0 all'Aston Villa: Prima da titolare in campionato per l'ex Sassu… - AlessioGradogna : Per ora, in Premier League, #Scamacca non la prende MAI. Cosa che non mi sorprende affatto. #WestHam #AVLWHU #COYI @martelliditalia - tomasvideomaker : Chiedevano a gran voce Scamacca titolare.Moses lo ha fatto giocare dal primo minuto ma poi lo ha… -