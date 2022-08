Papa a L'Aquila: sempre vicino a famiglie vittime sisma (Di domenica 28 agosto 2022) "In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delle vittime del terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loro famiglie e all'intera vostra comunità, che con grande ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 28 agosto 2022) "In questo momento di incontro con voi, in particolare con i parenti delledel terremoto, voglio esprimere la mia vicinanza alle loroe all'intera vostra comunità, che con grande ...

vaticannews_it : Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’ape… - vaticannews_it : Epicoco: Celestino V e Francesco, due pontificati nel segno della misericordia. @EpicocoLM #PapaFrancesco #laquila… - weronikaberlik1 : RT @vaticannews_it: Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’apertur… - AnsaAbruzzo : Papa all'Aquila: Petrocchi, commossi da presenza Francesco - LuizFranciscoF5 : RT @vaticannews_it: Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’apertur… -