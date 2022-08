Pallanuoto, Europei femminili Spalato 2022: risultati e classifiche (Di domenica 28 agosto 2022) Tutti i risultati degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto, in programma a Spalato dal 27 agosto al 9 settembre. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo l’ottimo quarto posto ai Mondiali di Budapest, vogliono continuare a crescere in questa nuova tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La concorrenza è però molto agguerrita e servirà partire subito con il piede giusto per proseguire l’avventura continentale. Di seguito le classifiche dei gironi e i risultati di tutte le partite del torneo aggiornati in tempo reale. IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV LE AZZURRE CONVOCATE TUTTI I risultati E LE classifiche FORMULA E REGOLAMENTO classifiche ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Tutti ideglidi, in programma adal 27 agosto al 9 settembre. Le azzurre di Carlo Silipo, dopo l’ottimo quarto posto ai Mondiali di Budapest, vogliono continuare a crescere in questa nuova tappa di avvicinamento alle Olimpiadi di Parigi 2024. La concorrenza è però molto agguerrita e servirà partire subito con il piede giusto per proseguire l’avventura continentale. Di seguito ledei gironi e idi tutte le partite del torneo aggiornati in tempo reale. IL CALENDARIO DEL SETTEROSA: DATE, ORARI E TV CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV LE AZZURRE CONVOCATE TUTTI IE LEFORMULA E REGOLAMENTO...

