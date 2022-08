Ostia | litiga con la madre e occupa la casa di una lontana parente | scene kafkiane nella notte | denunciata 26enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 agosto 2022) Pensava che quel legame dila l’avrebbe autorizzata are ladelle prozie senza passare alcun guaio giudiziario. E così lei,di, ha pensato bene, dopo averto con la, di andare con il fidanzato e un amico in quell’appartamento vuoto, in una traversa di Corso Duca di Genova. L’zione I tre giovani, intorno alle 19:00 di ieri, sabato 27 agosto, si sono recatipalazzina, in zona Nuova. Armati di frullino, hanno forzato la serratura e sono entrati nell’appartamento. Ma il rumore provocato per forzare la porta ha allarmato i vicini di, che hanno chiamato la polizia, arrivata qualche ora dopo All’arrivo degli agenti del ...