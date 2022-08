Noemi la cantante scambiata per la ‘fiamma’ di Totti. E lei risponde sui social (Di domenica 28 agosto 2022) La rottura tra Totti e Ilary ha veramente segnato un’epoca mediatica, e i fan della coppia più acclamata di sempre di certo non l’hanno presa benissimo. Il gossip continua a riempire pagine e pagine di giornali, e intanto c’è chi si scaglia contro la Bocchi, in parte odiata dai fans per essersi frapposta tra Il Pupone e la bella Ilary. Il fraintendimento su Noemi Ovviamente si tratta di scelte deliberate, dove la giovane romanordina non ha imposto nulla, però la rabbia è tanta nel pubblico e in molti le hanno scritto in questi ultimi tempi. C’è chi ancora sogna un rientro della coppia, una pacificazione – improbabile a quanto pare. E c’è chi, invece, ha preso ormai si è schierato, per l’uno per l’altro fronte. Leggi anche: Totti e Noemi Bocchi: nuovi incontri segreti al Circeo, a casa di lei con la figlia Isabel Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022) La rottura trae Ilary ha veramente segnato un’epoca mediatica, e i fan della coppia più acclamata di sempre di certo non l’hanno presa benissimo. Il gossip continua a riempire pagine e pagine di giornali, e intanto c’è chi si scaglia contro la Bocchi, in parte odiata dai fans per essersi frapposta tra Il Pupone e la bella Ilary. Il fraintendimento suOvviamente si tratta di scelte deliberate, dove la giovane romanordina non ha imposto nulla, però la rabbia è tanta nel pubblico e in molti le hanno scritto in questi ultimi tempi. C’è chi ancora sogna un rientro della coppia, una pacificazione – improbabile a quanto pare. E c’è chi, invece, ha preso ormai si è schierato, per l’uno per l’altro fronte. Leggi anche:Bocchi: nuovi incontri segreti al Circeo, a casa di lei con la figlia Isabel Il ...

