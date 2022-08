Napoli, Spalletti: «Troppi duelli persi. Ronaldo? Non ho tempo» (Di domenica 28 agosto 2022) Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo il pareggio contro la Fiorentina: le dichiarazioni del mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato a Dazn dopo Fiorentina-Napoli. LE PAROLE – «Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime ma Osimhen non la gestisce così, non sa trovare lo spazio, la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Poche scelte da dietro nel trovare il passaggio morbido che mettesse in condizione chi era avanti di giocare la palla, abbiamo perso molti duelli. Non siamo riusciti a dare l’impulso che avrebbero potuto dare i giocatori freschi. Ronaldo? Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso e ho una squadra che deve carburare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Luciano, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro la Fiorentina: le dichiarazioni del mister azzurro Lucianoha parlato a Dazn dopo Fiorentina-. LE PAROLE – «Palle lunghe ne abbiamo giocate tantissime ma Osimhen non la gestisce così, non sa trovare lo spazio, la Fiorentina veniva a fare uomo contro uomo. Poche scelte da dietro nel trovare il passaggio morbido che mettesse in condizione chi era avanti di giocare la palla, abbiamo perso molti. Non siamo riusciti a dare l’impulso che avrebbero potuto dare i giocatori freschi.? Non hoper pensare ad altre cose perché si gioca spesso e ho una squadra che deve carburare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

mirkocalemme : #Spalletti ha espresso il pensiero che dovrebbe essere di ogni tifoso del #Napoli: con #Cristiano o con #Osimhen, '… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'A #Firenze ci sono sempre dei maleducati professionisti che offendono, una maleducazione i… - sportmediaset : Da Ronaldo alla fuga scudetto: Napoli tra sogno e realtà #fiorentinanapoli #ronaldo #osimhen #spalletti #cr7 - GrazianiDavide1 : RT @1926_cri: Spalletti: 'Per 90 minuti mi hanno urlato la ma***a di tua madre. Poi dicono di Napoli. No. A Napoli non offendono la panchin… - fara_Ermanno : RT @sportface2016: +++#Napoli, #Spalletti: 'A #Firenze ci sono sempre dei maleducati professionisti che offendono, una maleducazione incred… -