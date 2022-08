Messa in tv domenica 28 agosto: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 28 agosto 2022) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di domenica 28 agosto. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 9:20, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, con la visita pastorale di Papa Francesco a L’Aquila. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 9:20 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di28. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 9:20, verrà traslainsu Rai Uno, con la visita pastorale di Papa Francesco a L’Aquila. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30, 9:20 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile ...

dumurin : Secondo me si rasenta la follia con la cancel culture! Una messa non si nega a nessuno. qui si parla di TUTTI i def… - maxxsorrento : RT @piaiamarco: MESSA 28 AGOSTO: XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO Per necessità e intenzioni particolari per la messa di domani, commenta… - FedericoCiacca3 : Buongiorno questa mattina io e i miei genitori siamo andati alla Santa messa poi io sono andato a farmi i capelli c… - CiaoKarol : Papa Francesco da L’Aquila: fate tesoro della sofferenza. Gli umili sono i veri vincitori: Papa Francesco celebra l… - CiaoKarol : Papa Francesco da L’Aquila: fate tesoro della sofferenza. Gli umili sono i veri vincitori Papa Francesco celebra l… -