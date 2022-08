Le balene scelgono il mar Ligure e non migrano verso sud all’inizio dell’autunno. Restano nel Mediterraneo e si riproducono (Di domenica 28 agosto 2022) Lo studio del Wwf: non migrano verso sud ma Restano nel Mar Ligure in autunno. Emettono un suono unico e si riproducono Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 agosto 2022) Lo studio del Wwf: nonsud manel Marin autunno. Emettono un suono unico e si

lucamoiana : Le #balene scelgono il mar Ligure e non migrano verso #sud e si riproducono - Miti_Vigliero : RT @ilsecoloxix: Le balene scelgono il #marLigure e non migrano verso sud all’inizio dell’autunno. Restano nel #Mediterraneo e si riproduco… - Giacinto_Bruno : RT @ilsecoloxix: Le balene scelgono il #marLigure e non migrano verso sud all’inizio dell’autunno. Restano nel #Mediterraneo e si riproduco… - ilsecoloxix : Le balene scelgono il #marLigure e non migrano verso sud all’inizio dell’autunno. Restano nel #Mediterraneo e si ri… -