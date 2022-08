Juventus, pronte tre cessioni a centrocampo con l’arrivo di Paredes (Di domenica 28 agosto 2022) Nelle prossime ore potrebbe aprirsi un giro di centrocampisti piuttosto importante a livello di calciomercato, con la Juventus al centro dell’attenzione. Pare infatti ai dettagli, secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa per portare Leandro Paredes dal Psg a Torino. l’arrivo del calciatore argentino ovviamente aprirebbe le porte a diverse cessioni per il club bianconero. Molto probabile che due giovani come Rovella e Fagioli finiscano per andare in prestito, con tante squadre di media e bassa classifica interessate. Più complicata la questione Arthur, anche lui in uscita ma con il solito problema dell’ingaggio troppo elevato. In ogni caso saranno giorni intensi di mercato per la società. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Nelle prossime ore potrebbe aprirsi un giro di centrocampisti piuttosto importante a livello di calciomercato, con laal centro dell’attenzione. Pare infatti ai dettagli, secondo quanto riporta Sky Sport, la trattativa per portare Leandrodal Psg a Torino.del calciatore argentino ovviamente aprirebbe le porte a diverseper il club bianconero. Molto probabile che due giovani come Rovella e Fagioli finiscano per andare in prestito, con tante squadre di media e bassa classifica interessate. Più complicata la questione Arthur, anche lui in uscita ma con il solito problema dell’ingaggio troppo elevato. In ogni caso saranno giorni intensi di mercato per la società. SportFace.

