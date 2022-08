Juve Arthur, nuova ipotesi per la cessione: le ultime (Di domenica 28 agosto 2022) Il futuro di Arthur dovrebbe essere lontano dalla Juventus, la volontà del brasiliano è quella di andare a giocare Il futuro di Arthur dovrebbe essere lontano dalla Juventus, la volontà del brasiliano è quella di andare a giocare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ultima ipotesi è quella del Lione. La società francese avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista e visti i rapporti tra le due squadre potrebbe anche esserci presto una fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Il futuro didovrebbe essere lontano dallantus, la volontà del brasiliano è quella di andare a giocare Il futuro didovrebbe essere lontano dallantus, la volontà del brasiliano è quella di andare a giocare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’ultimaè quella del Lione. La società francese avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista e visti i rapporti tra le due squadre potrebbe anche esserci presto una fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

forumJuventus : ??Ultime di calciomercato da Di Marzio: ???? Rovella e Fagioli andranno in prestito ???? Arthur può lasciare la Juve,… - AlfredoPedulla : #Fagioli, scatto #Samp su #Cremonese e #Monza. La #Juve cerca una soluzione per #Zakaria o #Arthur in modo da andar… - ZonaBianconeri : RT @JManiaSite: La #Juventus mette alla porta #Arthur: si fanno avanti due nuovi club - ZonaBianconeri : RT @mirkonicolino: #RenanLodi, mai trattato concretamente dalla #Juventus (almeno ultimamente), va al #NottinghamForest. Per #Arthur, rifer… - sportli26181512 : Juventus-Paredes, c'è l'accordo. Intanto si lavora alle cessioni a centrocampo: I bianconeri hanno raggiunto l'acco… -