Insigne - Bernardeschi ancora in gol: il duo italiano fa impazzire gli Usa (Di domenica 28 agosto 2022) Federico Bernardeschi segna il 2 - 0, si gira al pubblico e si inchina come se fosse al teatro dopo un'opera. Ormai l'ex Juve è diventata una star della Mls e partita dopo partita sta conquistando ...

brfootball : Bernardeschi ?? Insigne A @TorontoFC goal made in Italy ???? (via @MLS) - TSN_Sports : 47' | Bernardeschi ?? Insigne @TorontoFC leads 1-0. #CLTvTOR - FBiasin : Assist di #Bernardeschi per #Insigne, assist di #Insigne per #Bernardeschi: 2-0 e tutti a casa. Ma soprattutto “Ca… - Guido_Cimurro : RT @FBiasin: Assist di #Bernardeschi per #Insigne, assist di #Insigne per #Bernardeschi: 2-0 e tutti a casa. Ma soprattutto “Camon! camon!… - profdetormentis : @FBiasin Mado che palle bernardeschi insigne non ce li togliamo più dai maroni mediaticamente. -