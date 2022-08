“Ingrati e irrispettosi”, Andreas Muller sbotta sui social contro gli ex colleghi di Amici: il durissimo sfogo (Di domenica 28 agosto 2022) Andreas Muller ha sempre avuto un carattere molto forte e non ha mai nascosto malumori e insofferenze. E così, alcune ore fa, l’ultimo sfogo social ha particolarmente colpito gli estimatori: con chi ce l’ha? “Ingrati e irrispettosi”, Andreas Muller sbotta sui social Posso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 28 agosto 2022)ha sempre avuto un carattere molto forte e non ha mai nascosto malumori e insofferenze. E così, alcune ore fa, l’ultimoha particolarmente colpito gli estimatori: con chi ce l’ha? “”,suiPosso farvi una domanda, mondo della danza? E mi rivolgo a ballerini, ex... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : “Ingrati e irrispettosi”, Andreas Muller sbotta sui social contro gli ex colleghi di Amici: il durissimo sfogo… - IsaeChia : #Amici, amato ex professionista sbotta sui social contro alcuni ex partecipanti: 'Ingrati e irrispettosi!' Il ball… - Quellochetutti1 : #andreasmuller furioso! Il fidanzato di #veronicapeparini ha sbottato poco fa: ecco con chi e perché ??… -