Il nuovo Calendario Pirelli contro cliché e pregiudizi | 12 scatti fra sogno e inclusività

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 28 agosto 2022) Oltre la bellezza, Stop alle top model dalle misure e dai lineamenti perfetti. Il ‘mantra’ dei calendari mette al bandoe ‘difetti’ e dice sì a modelle di tutte le taglie. È un cambio epocale quello messo in atto dal2023, che ha deciso di immortalare ‘muse’, ossia donne contemporanee riprese in dodiciche abitano un mondo onirico e reale. Donne di tutti i tipi, che rappresentano tutto il mondo femminile, anche quello che è lontano dal mondo delle passerelle: lavoratrici, attiviste, creative, sognatrici, ragazze che sono rinate dopo un grande dolore. La fotografa australiana Emma Summerton, per il suo lavoro che si è svolto tra New York agli studios di Pier59, e Londra nei Big Sky Studios, ha sviluppato il tema Love Letters to the Muse, e in attesa della ...