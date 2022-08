“Guerra e fame” | tornano le inchieste di PresaDiretta

Leggi su lopinionista

(Di domenica 28 agosto 2022) ROMA – Un nuovo ciclo disui temi più caldi e complessi della realtà che ci circonda. La squadra di Riccardo Iacona ha lavorato sulle scelte cruciali che abbiamo di fronte: le grandi questioni economiche, le scelte energetiche tra gas, nucleare e rinnovabili e la strada verso l’indipendenza europea dal gas russo, la corsa alle armi e le politiche europee sui migranti, le nuove fratture geopolitiche. Conripartelunedì 29 agosto alle 21.20 su Rai3. Una puntata dedicata alladel grano innescata dal conflitto in Ucraina, ma anche dai cambiamenti climatici e dagli speculatori. Un effetto domino che ha prodotto un’ondata di carestie e tensioni sociali nei Paesi già poveri, il rincaro per la spesa alimentare che mette in difficoltà le famiglie di tutta Europa e ...