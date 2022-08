Fiorentina - Napoli 0 - 0: Spalletti frena ma resta al primo posto (Di domenica 28 agosto 2022) La Fiorentina ferma la corsa del Napoli e impedisce a Spalletti di chiudere la giornata da solo in testa alla classifica. Non hanno trovato il gol gli azzurri, dopo averne fatti 9 nelle prime due ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 28 agosto 2022) Laferma la corsa dele impedisce adi chiudere la giornata da solo in testa alla classifica. Non hanno trovato il gol gli azzurri, dopo averne fatti 9 nelle prime due ...

mirkocalemme : Ho parlato con il papà di Antonio, bimbo francese di 9 anni costretto a sfilarsi la maglia del #Napoli per le tensi… - mirkocalemme : Mi piacerebbe davvero tanto sapere perché questo bambino, circondato al Franchi da tifosi della #Fiorentina, porti… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - ZonaBianconeri : RT @SalAllocca_17: 6 squadre in 5 città diverse, l’ultima volta nel 1973-74: #Fiorentina #Inter #Juventus #Lazio #Milan #Napoli e #Torino.… - SalAllocca_17 : 6 squadre in 5 città diverse, l’ultima volta nel 1973-74: #Fiorentina #Inter #Juventus #Lazio #Milan #Napoli e… -