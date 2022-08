F1, Esteban Ocon: “Tutti i giri che ho fatto oggi sono stati buoni, siamo fiduciosi per Zandvoort” (Di domenica 28 agosto 2022) Esteban Ocon ha espresso le propri considerazioni alla stampa al termine del Gran Premio del Belgio, 14mo atto del Mondiale F1 2022. Il transalpino ha ottenuto il 7mo posto finale completando la prova alle spalle del compagno di box Fernando Alonso. Lo spagnolo ed il francese hanno mostrato un ottimo ritmo rimontando sui rivali durante i 44 passaggi previsti. La pista di Spa-Francorchamps ha sicuramente aiutato il #31 del gruppo, 16mo al via alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il 25enne nativo di Évreux ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “Tutti i giri che ho fatto oggi sono stati buoni, è stato un week-end ottimo per la squadra che ha dato il massimo sin dalle prove libere. siamo ... Leggi su oasport (Di domenica 28 agosto 2022)ha espresso le propri considerazioni alla stampa al termine del Gran Premio del Belgio, 14mo atto del Mondiale F1 2022. Il transalpino ha ottenuto il 7mo posto finale completando la prova alle spalle del compagno di box Fernando Alonso. Lo spagnolo ed il francese hanno mostrato un ottimo ritmo rimontando sui rivali durante i 44 passaggi previsti. La pista di Spa-Francorchamps ha sicuramente aiutato il #31 del gruppo, 16mo al via alle spalle del monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Il 25enne nativo di Évreux ha rilasciato alla stampa ai microfoni di ‘Sky Sport F1’: “che ho, è stato un week-end ottimo per la squadra che ha dato il massimo sin dalle prove libere....

