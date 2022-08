Da Coppi a Ganna | il ciclo-tappo sbarca ad Ambivere con il Campionato Italiano

Leggi su bergamonews

(Di domenica 28 agosto 2022). Da Filippoa Peter Sagan, passando per Marco Pantani, Francesco Moser e Moreno Argentin senza dimenticare gli immancabili Faustoe Gino Bartali. Non stiamo parlando della start-list di un grande giro, ma dei nomi di alcuni dei fuoriclasse del pedale scelti per ildi. La curiosa rassegna farà capolino anche in provincia di Bergamo nel pomeriggio di sabato 3 settembre quando adandrà in scena la tredicesima tappa della kermesse bergamasca. Inserita nel programma della prima edizione del “Gioc”, la gara vedrà al via oltre venticinque concorrenti provenienti da tutta la penisola con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo tricolore su gara unica. “Il ...