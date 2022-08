Covid, in Campania calano positivi e degenze (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.701 i nuovi positivi al Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 9.608 tamponi effettuati, di cui 2.020 molecolari. Si registra un decesso nelle ultime 48 ore. Resta invariato invece, rispetto a ieri, il numero di posti in terapia intensiva occupati (14), mentre cala di poco il dato relativo alle degenze ordinarie (310 a fronte di 3.160 posti tra offerta pubblica e privata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.701 i nuovialinnelle ultime 24 ore, a fronte di 9.608 tamponi effettuati, di cui 2.020 molecolari. Si registra un decesso nelle ultime 48 ore. Resta invariato invece, rispetto a ieri, il numero di posti in terapia intensiva occupati (14), mentre cala di poco il dato relativo alleordinarie (310 a fronte di 3.160 posti tra offerta pubblica e privata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

