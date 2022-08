morfurio : RT @Gazzetta_it: Bergomi su Inzaghi: 'Sbagliato snaturarsi pensando all’avversario' #Inter - sportli26181512 : Bergomi su Inzaghi: 'Sbagliato snaturarsi pensando all’avversario': Bergomi su Inzaghi: 'Sbagliato snaturarsi pensa… - Gazzetta_it : Bergomi su Inzaghi: 'Sbagliato snaturarsi pensando all’avversario' #Inter - tuttointer24 : Lazio, senti Bergomi: “Squadra più compatta dell’Inter, Milinkovic giocatore superiore” ???? #Inter #Inzaghi… - FcInterNewsit : Bergomi: 'Bayern e Barça avversarie peggiori per l'Inter. Inzaghi se la può giocare in un modo' -

Beppe, la gara di Roma ha evidenziato dei problemi. E le scelte dinon hanno convinto. "Cominciamo col dire che la Lazio ha giocato bene ed è una squadra che dà noia all'Inter. Sarri non ha ...'Speriamo di fare 100 gol, con Lukaku abbiamo tante soluzioni in più', dice. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'...Beppe Bergomi ha commentato il match tra Lazio e Inter, finito 3-1 in favore dei biancocelesti, soffermandosi sulle qualità di Milinkovic ...Beppe Bergomi, nel salotto di Sky Sport, ha commentato la partita della Lazio contro l’Inter: ecco le sue parole Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato la vittoria della Lazio contro l’ ...