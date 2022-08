28 agosto … (Di domenica 28 agosto 2022) Gli eventi datati 28 agosto Se segnerà al Lecce, Mattia Destro ha già pronta la dedica: a papà Flavio, che oggi compie sessant’anni, il quale ha disputato 112 partite in Serie A (tutte con l’Ascoli), 143 nel torneo cadetto e che proprio nell’Empoli ha chiuso la carriera. E’ nato lo stesso giorno di Paul Allen, vincitore di due FA Cup (una con il West Ham, l’altra con il Tottenham) e di una Supercoppa inglese (‘Spurs’). Il 28 agosto 1932 veniva al mondo Edgardo Madinabeytia, portiere, che con l’Atletico Madrid conquistò un campione, una Coppa delle Coppe (contro la Fiorentina nel 1962) e tre volte la Coppa del Re. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 28 agosto 2022) Gli eventi datati 28Se segnerà al Lecce, Mattia Destro ha già pronta la dedica: a papà Flavio, che oggi compie sessant’anni, il quale ha disputato 112 partite in Serie A (tutte con l’Ascoli), 143 nel torneo cadetto e che proprio nell’Empoli ha chiuso la carriera. E’ nato lo stesso giorno di Paul Allen, vincitore di due FA Cup (una con il West Ham, l’altra con il Tottenham) e di una Supercoppa inglese (‘Spurs’). Il 281932 veniva al mondo Edgardo Madinabeytia, portiere, che con l’Atletico Madrid conquistò un campione, una Coppa delle Coppe (contro la Fiorentina nel 1962) e tre volte la Coppa del Re. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

davidallegranti : Sono già 57 i suicidi in carcere, 14 solo ad agosto, calcola Antigone. L'ultimo oggi, 26 agosto, nel carcere di Sir… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - ciropellegrino : Il 26 agosto 2004 moriva #EnzoBaldoni, ammazzato in Iraq. Ogni anno ricordo questa prima pagina di 'Libero', come l… - stillers1971 : @roserra757 @ericdraven667 @franvanni Concordo, ma due sono le cose o hai i soldi e li chiudi a 30/35 subito o moll… - Tomas1374 : Questo agosto bianconero non è ancora terminato... 30 agosto 16.30 #Empoli vs #Under19 31 agosto 20.45… -